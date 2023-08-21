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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подарил жеребца казахстанскому поэту

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подарил жеребца казахскому поэту Фото: скриншот с видео
В Администрации президента Кыргызстана сообщили, что 13 августа во время открытия Кубка мира по кок-бору среди клубов президент Садыр Жапаров заявил, что казахского поэта Биржана Калдыбаева в Бишкеке ждет подарок, сообщает Zakon.kz.

Как написал руководитель службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков в Facebook, казахстанскому поэту Биржану Калдыбаеву подарили жеребца.


20 августа управделами президента Каныбек Тумонбаев передал подарок от Садыра Жапарова.

Оказалось, что 13 августа Калдыбаев выступил на церемонии открытия Кубка мира по кок-бору в Чолпон-Ате, где, обращаясь к Жапарову, спел песню о дружбе двух народов.


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