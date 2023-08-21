Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подарил жеребца казахстанскому поэту

Фото: скриншот с видео

В Администрации президента Кыргызстана сообщили, что 13 августа во время открытия Кубка мира по кок-бору среди клубов президент Садыр Жапаров заявил, что казахского поэта Биржана Калдыбаева в Бишкеке ждет подарок, сообщает Zakon.kz.

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