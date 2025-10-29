Уведомление КГД о ввозе или вывозе товаров: новые правила с 2026 года
Правила определяют порядок и сроки представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров:
- при временном ввозе товаров на территорию РК с территории государств-членов ЕАЭС, которые в последующем будут вывезены с территории РК без изменения свойств и характеристик ввезенных товаров;
- при временном вывозе товаров с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС, которые в последующем будут ввезены на территорию РК без изменения свойств и характеристик вывезенных товаров;
- при ввозе (вывозе) товаров в связи с их передачей в пределах одного юридического лица.
Положения правил применяются при:
- временном ввозе (вывозе) товаров:
- по договорам имущественного найма (аренды) движимого имущества и транспортных средств;
- на выставки и ярмарки;
- ввозе (вывозе) товаров в связи с их передачей в пределах одного юридического лица.
Уведомление представляется в электронном виде налогоплательщиком в орган государственных доходов по месту нахождения (жительства) по каждому договору (контракту), на основании которого осуществлен ввоз (вывоз) товаров, и коду товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС отдельно.
Уведомление представляется в течение 20 рабочих дней:
- с даты ввоза на территорию РК с территории государств-членов ЕАЭС;
- с даты вывоза с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС.
Также говорится, что представлять уведомление нужно на каждую дату ввоза (вывоза) товаров.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.