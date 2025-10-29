#АЭС в Казахстане
Право

Уведомление КГД о ввозе или вывозе товаров: новые правила с 2026 года

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:48 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 22 октября 2025 года утвердил форму уведомления о ввозе (вывозе) товаров, Правила и сроки его представления в органы государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок и сроки представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров:

  • при временном ввозе товаров на территорию РК с территории государств-членов ЕАЭС, которые в последующем будут вывезены с территории РК без изменения свойств и характеристик ввезенных товаров;
  • при временном вывозе товаров с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС, которые в последующем будут ввезены на территорию РК без изменения свойств и характеристик вывезенных товаров;
  • при ввозе (вывозе) товаров в связи с их передачей в пределах одного юридического лица.

Положения правил применяются при:

- временном ввозе (вывозе) товаров:

  • по договорам имущественного найма (аренды) движимого имущества и транспортных средств;
  • на выставки и ярмарки;

- ввозе (вывозе) товаров в связи с их передачей в пределах одного юридического лица.

Уведомление представляется в электронном виде налогоплательщиком в орган государственных доходов по месту нахождения (жительства) по каждому договору (контракту), на основании которого осуществлен ввоз (вывоз) товаров, и коду товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС отдельно.

Уведомление представляется в течение 20 рабочих дней:

  • с даты ввоза на территорию РК с территории государств-членов ЕАЭС;
  • с даты вывоза с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС.

Также говорится, что представлять уведомление нужно на каждую дату ввоза (вывоза) товаров.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
