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Генерал-майора полиции Билялова приговорили к пяти годам

Генерал-майора полиции Билялова приговорили к пяти годам Фото: МВД РК
В Астане межрайонный суд по уголовным делам приговорил генерал-майора полиции Берика Билялова к пяти годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.
"Билялова Берика Султангазиновича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК, и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы", – говорится в приговоре суда.

24 февраля стало известно, что Департаментом собственной безопасности МВД было начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС Северо-Казахстанской области Берика Билялова.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 9 марта заявил, что Берик Билялов занимал у кого-то деньги пару лет назад.

29 мая Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении генерал-майора полиции Берика Билялова, подозреваемого в получении в 2021 году 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела.

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