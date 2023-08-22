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Глава кабмина об урожае 2023 года: Казахстанцы без хлеба не останутся

"Казахстанцы без хлеба не останутся": глава кабмина об уборке урожая 2023 года Фото: pixabay
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 22 августа рассказал о ходе проведения уборочной кампании в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что своевременная и качественная уборочная кампания – одна из приоритетных задач по обеспечению продовольственной безопасности страны. 

"В ряде регионов уборка уже начата. Со стороны правительства приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. Выделено 426 тыс. тонн дизтоплива по цене ниже рыночной на 15%. Предусмотрено бюджетное кредитование в размере 140 млрд тенге и на форвардный закуп нового урожая зерна на 81 млрд тенге... В целом, ситуация находится под контролем.  Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся", – заявил он.

Он поручил Министерству сельского хозяйства и акиматам  обеспечить своевременную уборочную кампанию. А также провести работу по вывозу зерна с полей и подготовке мест хранения. 

Глава МСХ Ербол Карашукеев в свою очередь сообщил, что благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно.

"На сегодняшний день всего по республике убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 14,1%. При средней урожайности 11,5 ц/га намолочено 2,8 млн тонн зерна. Необходимо отметить, что массовый сбор урожая начат во всех регионах республики. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составит 24,0 млн га, что больше на 651,8 тыс. га по сравнению с 2022 годом. Из них площади уборки зерновых составляют 17,4 млн га", – заявил министр.

25 мая сообщалось, что урожайность в Казахстане значительно отстает от показателей стран-партнеров ЕАЭС.

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