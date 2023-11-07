Смаилов: Казахстанцы без хлеба не останутся

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК заявил, что несмотря на сложный для фермеров год казахстанцы без хлеба не останутся, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что 2023 год выдался для фермеров очень сложным – сухое и жаркое лето негативно отразилось на росте и формировании зерновых культур. Затем частые и обильные осадки с августа и по сегодняшний день еще больше снизили урожайность и ухудшили качество зерна.

"Погода также помешала и сбору урожая. Уборочная кампания затянулась. Из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной. Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учетом переходящих остатков прошлого года собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. (...) На внутреннем рынке зерна проблем не должно быть. Стабильность наличия муки и хлеба обеспечена через запасы Продкорпорации и региональные стабфонды". Алихан Смаилов

Фермерам, по его словам, отказали необходимую поддержку со стороны государства. В частности, установлены справедливые закупочные цены. Проведена пролонгация кредитов и займов без применения штрафных санкций. Выделено льготное дизельное топливо, в том числе для сушки зерна. Принимаются меры по исполнению обязательств в полном объеме по выплате субсидий. Уже выделены первые 30 млрд. тенге на субсидии по линии растениеводства. Кроме того, принято решение о выделении средств для осуществления прямого закупа пшеницы.

Но все же до сих пор не решены некоторые важные вопросы в сфере растениеводства.

"Так, местными исполнительными органами плохо проводится работа по внедрению современных технологий орошения. Это позволило бы уменьшить водозатраты и повысить урожайность. Требуется уделять особое внимание к выращиванию местных сортов, приспособленных к резко континентальному климату нашей страны. Слабо проводится работа по выведению новых сортов пшеницы. Необходимо провести полную перезагрузку аграрной научной системы. Отдельным вопросом стоит обновление парка сельхозтехники. Ее износ слишком высокий. Это сказывается на темпах посевных и уборочных работ". Алихан Смаилов

Министерству сельского хозяйства с акиматами регионов Алихан Смаилов поручил:

обеспечить завершение своевременной и качественной просушки собранного урожая;

принять все необходимые меры по хранению и переработке зерна, заготовке семян;

совместно с министерствами национальной экономики и финансов обеспечить выделение необходимых средств для поддержки фермеров;

выработать конкретные предложения по развитию научного потенциала агропромышленного комплекса, в том числе отечественной селекции зерновых культур;

совместно с холдингом "Байтерек" выработать дополнительные стимулирующие меры по обновлению парка сельхозтехники.

По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, фермеры собрали худший урожай пшеницы за последние три года.