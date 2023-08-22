Пришлось удалить почку: в Алматинской области спасли жизнь туристу из США

17-летний подросток в минувшие выходные упал с велосипеда в горах Алматинской области и потерял много крови. На скорой его оперативно доставили в приемный покой Алматинской многопрофильной клинической больницы, сообщает Zakon.kz

Несовершеннолетний пациент получил травму правой почки. Состояние на момент поступления было тяжелым из-за потери крови. В экстренном порядке ему провели полный цикл лабораторных анализов.



"По результатам проведенных лабораторных и инструментальных исследований установлена тяжелая травма почки, при которой невозможно восстановить ее функции. Было принято решение экстренно провести операцию по удалению почки – нефрэктомия," – рассказал уролог больницы Кожай Мадигулов.

Операция по удалению почки прошла успешно. Врачи отмечают, что вмешательства такого рода применяют, когда никакие процедуры не дают эффекта и жизнь пациента находится под угрозой.



Мать 17-летнего подростка из США поблагодарила сотрудников больницы.



"Мой сын получил сильные травмы и потерял много крови во время отдыха в горах. Мы ощутили колоссальную поддержку в лице руководства больницы, благодарю каждого хирурга и каждого уролога. Врачи не отходили от моего сына ни на секунду и оказали максимальную помощь," – говорит мама пациента.

Евгения Лапик и ее сын Ром Робенсон являются гражданами Соединенных Штатов Америки и приехали в Казахстан на отдых.

В июле текущего года впервые в Алматы 23-летнему парню пересадили сердце.