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Пришлось удалить почку: в Алматинской области спасли жизнь туристу из США

удалили почку туристу Фото: Акорда
17-летний подросток в минувшие выходные упал с велосипеда в горах Алматинской области и потерял много крови. На скорой его оперативно доставили в приемный покой Алматинской многопрофильной клинической больницы, сообщает Zakon.kz

Несовершеннолетний пациент получил травму правой почки. Состояние на момент поступления было тяжелым из-за потери крови. В экстренном порядке ему провели полный цикл лабораторных анализов. 

"По результатам проведенных лабораторных и инструментальных исследований установлена тяжелая травма почки, при которой невозможно восстановить ее функции. Было принято решение экстренно провести операцию по удалению почки – нефрэктомия," – рассказал уролог больницы Кожай Мадигулов.

Операция по удалению почки прошла успешно. Врачи отмечают, что вмешательства такого рода применяют, когда никакие процедуры не дают эффекта и жизнь пациента находится под угрозой. 

Мать 17-летнего подростка из США поблагодарила сотрудников больницы. 

"Мой сын получил сильные травмы и потерял много крови во время отдыха в горах. Мы ощутили колоссальную поддержку в лице руководства больницы, благодарю каждого хирурга и каждого уролога. Врачи не отходили от моего сына ни на секунду и оказали максимальную помощь," – говорит мама пациента.

Евгения Лапик и ее сын Ром Робенсон являются гражданами Соединенных Штатов Америки и приехали в Казахстан на отдых.

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Азат Жумаханов
Алматинская область Алматы
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