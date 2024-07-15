Подростка спасли в горах Алматинской области
Фото: pixabay
16-летний подросток 15 июля взобрался на гору в Алматинской области и не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС Казахстана, подросток днем поднялся в горы.
"В Талгарском районе с горы Большой Алматинский пик спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен и спущен с горы высотой 2600 м. 16-летний подросток", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в медицинской помощи молодой турист не нуждался.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Баянауле спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили на землю молодых туристов – парня и девушку, которые забрели высоко в горы и после заката не смогли вернуться.
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