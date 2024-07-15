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Подростка спасли в горах Алматинской области

Подростка спасли в горах Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 01:07 Фото: pixabay
16-летний подросток 15 июля взобрался на гору в Алматинской области и не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС Казахстана, подросток днем поднялся в горы. 

"В Талгарском районе с горы Большой Алматинский пик спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен и спущен с горы высотой 2600 м. 16-летний подросток", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в медицинской помощи молодой турист не нуждался.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Баянауле спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили на землю молодых туристов – парня и девушку, которые забрели высоко в горы и после заката не смогли вернуться. 

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