Подростка спасли в горах Алматинской области

16-летний подросток 15 июля взобрался на гору в Алматинской области и не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС Казахстана, подросток днем поднялся в горы.

"В Талгарском районе с горы Большой Алматинский пик спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен и спущен с горы высотой 2600 м. 16-летний подросток", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в медицинской помощи молодой турист не нуждался.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Баянауле спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили на землю молодых туристов – парня и девушку, которые забрели высоко в горы и после заката не смогли вернуться.