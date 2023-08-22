В Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия
Фото: АО "Казахтелеком"
Подготовлены решения местных акиматов о переименовании составных частей поселков Шахан и Новодолинский города Шахтинска Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Так, переименуют следующие составные части поселка Шахан города Шахтинска:
- улицу Добровольского – на улицу Кенесары Қасымұлы;
- улицу Спортивная - на улицу Тұран;
- улицу Суворова - на улицу Әдил Нұркенов;
- улицу Свердлова – на улицу Гүлдер;
- улицу Вишневая – на улицу Шиелі;
- улицы Строителей и Строительная - на улицу Бауыржан Момышұлы;
- улицы Старый Шахан, Совхозная, Центральная, Абая – на улицу Мәнжі батыр.
Кроме того, переименуют следующие составные части поселка Новодолинский:
- улицу Октябрьская - в улицу Григория Потанина;
- улицу 41 год Октября - в улицу Сәкен Сейфуллин.
Документы размещены на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 сентября.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений.
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