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В Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия

В Карагандинской области переименуют более 10 улиц Фото: АО "Казахтелеком"
Подготовлены решения местных акиматов о переименовании составных частей поселков Шахан и Новодолинский города Шахтинска Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, переименуют следующие составные части поселка Шахан города Шахтинска:

  • улицу Добровольского – на улицу Кенесары Қасымұлы; 
  • улицу Спортивная - на улицу Тұран; 
  • улицу Суворова - на улицу Әдил Нұркенов; 
  • улицу Свердлова – на улицу Гүлдер; 
  • улицу Вишневая – на улицу Шиелі; 
  • улицы Строителей и Строительная -  на улицу Бауыржан Момышұлы; 
  • улицы Старый Шахан, Совхозная, Центральная, Абая – на улицу Мәнжі батыр. 

Кроме того, переименуют следующие составные части поселка Новодолинский:

  • улицу Октябрьская - в улицу Григория Потанина; 
  • улицу 41 год Октября - в улицу Сәкен Сейфуллин.

Документы размещены на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 сентября.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений.

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