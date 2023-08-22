В Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия

Подготовлены решения местных акиматов о переименовании составных частей поселков Шахан и Новодолинский города Шахтинска Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, переименуют следующие составные части поселка Шахан города Шахтинска:



улицу Добровольского – на улицу Кенесары Қасымұлы;

улицу Спортивная - на улицу Тұран;

улицу Суворова - на улицу Әдил Нұркенов;

улицу Свердлова – на улицу Гүлдер;

улицу Вишневая – на улицу Шиелі;

улицы Строителей и Строительная - на улицу Бауыржан Момышұлы;

улицы Старый Шахан, Совхозная, Центральная, Абая – на улицу Мәнжі батыр.

Кроме того, переименуют следующие составные части поселка Новодолинский:



улицу Октябрьская - в улицу Григория Потанина;

улицу 41 год Октября - в улицу Сәкен Сейфуллин.

Документы размещены на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 сентября.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений.