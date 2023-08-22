КНБ подключился к расследованию нарушений во время ЕНТ

Фото: национальный центр тестирования

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства 22 августа заявил, что совместно с КНБ выявили сотни нарушений во время сдачи ЕНТ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что они тесно сотрудничают с КНБ, так как тестовые задания и их содержание являются объектами закона "О государственных секретах". "В этом году во всех регионах ДКНБ осуществляли прямой контроль, работали с представителями нашего Национального центра тестирования. Выявлено несколько сотен нарушений, точное количество еще уточняется. По каждому из этих случаев проводится дополнительное расследование совместно с представителями КНБ и Центра национального тестирования. В случае, если информация подтверждается, то баллы аннулируются, если грант получили, тоже аннулируются и в дальнейшем перераспределяются", – заявил он. По словам министра, информация уточняется по мере продвижения расследования. "В сентябре будет уточнение, и, значит, претенденты, набравшие самые высокие баллы, но не получившие гранты, среди них будут перераспределяться они. По итогам этого расследования Центр нацтестирования сделает официальное заявление. Мы в середине – конце сентября полностью все работы завершим и эти гранты не потеряются, они перераспределяться", – резюмировал министр. 30 июня стало известно, что 365 человек лишились права сдавать ЕНТ из-за шпаргалок.

Читайте также Глава Минпросвещения о ношении хиджаба в школах: Мы все должны следовать букве закона Министр финансов высказался о зарплатах в 85 тысяч тенге Сдать налоговый отчет в рамках Всеобщего декларирования можно через приложение Halyk

Следите за новостями zakon.kz в: