В Казахстане ненадолго продлили регистрацию на ЕНТ

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что регистрация на ЕНТ продлена, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Саясат Нурбек написал, что с учетом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование 22 мая с 10.00 часов до 18.00 часов.

"Тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты. Для абитуриентов, которые уже дважды подавали заявление, данное действие будет недоступно" Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 21 мая прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане отказаться от проведения Единого национального тестирования в пользу традиционных экзаменов.