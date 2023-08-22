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Мероприятия ко Дню шахтера в Карагандинской области отменили

Торжественные мероприятия ко Дню шахтера в Карагандинской области отменяются из-за трагедии на шахте Фото: freepik
В Акимате Карагандинской области сообщили, что торжественные мероприятия ко Дню шахтера отменяются из-за трагедии на шахте, сообщает Zakon.kz.
"В связи с трагедией на шахте "Казахстанская" все торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню шахтера, будут отменены", – говорится в сообщении. 

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Пять горняков погибли. 

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Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

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Анастасия Стативкина
ЧП в шахте "Казахстанская" Карагандинская область
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