Пожар на шахте "Казахстанская": число пострадавших увеличилось до восьми, возбуждено уголовное дело

Число пострадавших в результате ЧП в шахте "Казахстанская" увеличилось до восьми человек. Такие данные привели в Управлении здравоохранения Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в управлении, все пострадавшие находятся в Многопрофильной больнице им. профессора Х. Ж. Макажанова.

У пострадавших острое ингаляционное отравление шахтными газами, в том числе угарным газом тяжелой степени, токсикогипоксическая энцефалопатия, токсический бронхит.

Как ранее сообщил заместитель исполнительного директора горнорудного сегмента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай, на данный момент обнаружены тела двух работников.

Имен погибших пока нет. Идет опознание.

"Производится выдача тел на поверхность, где будет потом произведено их опознание. На данный момент работы по поиску оставшихся людей продолжаются, подготавливаются работы по локализации пожара", – отметил Огай.

В ДП Карагандинской области сообщили, что полицией Шахтинска начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

На месте происшествия находится руководство Департамента полиции Карагандинской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.



Как сообщали ранее, пожар произошел на конвейерной ленте сегодня утром. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро оставались под землей.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии четырех пострадавших шахтеров.

Позже стало известно, что два шахтера погибли.

В связи с ЧП на шахте создан оперативный штаб. Работают сотрудники РЦШ "ПВАСС" и ДЧС. На месте происшествия находится аким области Ермаганбет Булекпаев. Причины возгорания будут выясняться.



