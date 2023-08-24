К учебе готовы: выгодный сентябрь с Евразийским банком

Близится учебный год, и магазины школьной формы и канцелярских принадлежностей уже заполонили толпы школьников, студентов и их родителей.

Новые рубашки, дневники и прочие предвестники сентября, как правило, не особо радуют учеников, но что точно поднимет им настроение — это классный новый гаджет, который поможет во всех аспектах учебной и личной жизни.

Быть на связи студенту с iPhone 14 Pro – это не только круто, но и надежно: батареи хватает минимум на день, поэтому можно не переживать, что телефон разрядится в самый важный момент и вы не сможете связаться с сыном или дочерью. К тому же, можно значительно сэкономить время и деньги используя базовые функции телефона – во-первых, возможность сканировать любые документы, данная функция встроена в "Заметках", а во-вторых, невероятная камера позволит делать четкие фотографии конспектов и учебных материалов.

Организовать студенческую жизнь удобно на MacBook Air. На нем можно делать практически любые домашние задания, создавать классные презентации, писать рефераты и эссе, планировать расписание и хранить учебные материалы. Немаловажно, что его легко носить с собой, ведь он весит всего 1,24 кг.

Заниматься творчеством – рисовать, создавать видео и мультимедийные проекты – легко с iPad 9. А еще с ним всегда под рукой учебники, заметки и учебные ресурсы – можно учиться где угодно, даже в дороге. Он отлично подходит школьникам для онлайн-уроков, дистанционного обучения и любимых игр.

Слушать полезный контент по пути на учебу и домой здорово и удобно в беспроводных AirPods 3-го поколения. Они отсекут лишние шумы и позволят сосредоточиться, а при необходимости перерыва от учебы помогут насладиться любимой музыкой.

Приобщиться к спорту и следить за своим здоровьем и физической активностью помогут Apple Watch Series 8. Они не только подскажут, когда нужно встать и размяться, но и подсчитают, выполнил ли их обладатель дневную норму шагов – очень мотивирующе. Кроме того, с ними можно следить за временем на экзамене, когда нельзя пользоваться телефоном.

Любой из этих гаджетов доступен вам на самых выгодных условиях – такую возможность предоставляет специальный тариф грейс от Евразийского банка.

С тарифом грейс вы берете товар в кредит на 60 месяцев, но при этом можете погасить заём без переплаты в течение 20 месяцев – именно столько составляет льготный период.

А если не хотите спешить, можете спокойно продолжать выплачивать кредит дальше, ведь ежемесячный платеж минимален и не создает сильной нагрузки на ваш бюджет.

Три преимущества грейс-периода

Первое – минимальные платежи: это не только удобно, но также повышает вероятность одобрения кредита.

Второе – отсутствие штрафов: вы можете погасить долг досрочно, полностью или частично, и это не повлечет за собой никаких санкций.

Третье – сохранение льготного периода, даже если вы опоздали с платежом.

Чтобы лучше понимать свою выгоду, посмотрим, как купить MacBook Air, 13-inch, M1, 256GB за 449 990 тенге*

При займе на 60 месяцев ежемесячный платеж составляет всего 10 954 тенге в месяц. А погасить можно досрочно в любой момент, и никаких штрафов.

Акция от Евразийского банка действует с 21 августа по 10 сентября в магазинах официальных реселлеров бренда Apple в Казахстане: iSpace, Sulpak, Mechta, Technodom, Freedom Mobile, Fora, Beeline и DNS. Поторопитесь порадовать своих родных!

*Ставка вознаграждения от 0% годовых (ГЭСВ от 17,2% годовых).

Партнерский материал