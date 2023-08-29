Как правильно выбрать рюкзак школьнику

До начала нового учебного года остались считанные дни. Как правило, именно в это время родители в спешке докупают недостающие школьные принадлежности, форму и даже рюкзаки.

Рюкзак – это главный атрибут школьника. Он должен быть вместительным, качественным и что самое главное – удобным. Корреспондент Zakon.kz делится рекомендациями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения о том, как правильно выбрать рюкзак в школу.

В ведомстве отметили, что дети достаточно часто обращаются к врачам с жалобами на боли в спине, пояснице, шее, головные боли и на быструю утомляемость. Все эти симптомы связаны с формированием неправильной осанки и ношением тяжелых и зачастую неправильно подобранных рюкзаков.

В связи с этим врачи посоветовали родителям в первую очередь обращать внимание на маркировку, чтобы правильно выбрать рюкзак школьнику.

"На маркировке обычно указывается производитель, назначение товара и возрастная категория пользователя. При выборе рюкзака для первоклассника важно, чтобы на этикетке было указано, что он "школьный" и возраст от 6+. В случае, если этих указаний нет, то от такой покупки лучше отказаться", – отметили в Комитете санэпидконтроля Министерства здравоохранения.

Помимо маркировки товары для детей должны иметь сертификат соответствия. К слову, чтобы удостовериться в качестве школьного рюкзака, этот сертификат можно попросить предоставить продавца.

Фото: freepik

В целом каких-либо специальных требований к рюкзакам для девочек и мальчиков нет, поскольку единственное их отличие в цвете и рисунках.

Однако производители должны соблюдать рекомендации по весу. К примеру, для учащихся начальных классов вес самого ранца или рюкзака должен быть не больше 700 грамм. А для учащихся средних и старших классов – не более 1 килограмма.

А вот общий вес рюкзака для ученика начальных классов с ежедневным набором учебников и канцелярских принадлежностей должен быть – 2,2 кг (700 гр – это вес самого рюкзака и 1,5 кг – это все остальное). Для старших классов – 5 кг, то есть 1 кг – вес сам рюкзак и плюс 4 кг – учебники, тетради.

Фото: freepik

"Также в соответствии с техрегламентом спинка рюкзака для школьника младших классов должна быть формоустойчивой, жесткой, незгибаемой, максимально прилегающей к спине. Вес должен равномерно распределяться на плечи, талию и бедра", – добавили в Комитете санэпидконтроля.

Так, рюкзак для учеников 1-4 классов должен соответствовать следующим параметрам: длина задней стенки рюкзака должна быть 3-3,6 см, высота передней стенки – 2,2-2,6 см, а ширина – 6-10 см. Увеличение размеров допускается, но не более чем на 3 см. Поэтому выбор лучше сделать в пользу ортопедической спинки.

Лямки должны быть прочно закреплены и регулироваться по длине. Лучшим вариантом будут широкие лямки из дышащего материала.

Особое внимание также стоит уделить светоотражающим элементам. Это правило относится ко всем рюкзакам, даже для старшеклассников. Потому что водители должны видеть ребенка на дороге издалека.

Такие элементы должны быть размещены на передних, боковых поверхностях, верхнем клапане и изготовлены из материалов контрастных цветов.

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