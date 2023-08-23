Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда, Кайрату Кудайбергену срок содержания под стражей продлили на один месяц – до 21 сентября 2023 года.

Ранее, 21 июня, Кайрату Кудайбергену продлевали арест на два месяца – до 21 августа.

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22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе. Его исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата. Он находится под стражей с момента задержания.

18 мая адвокат экс-депутата алматинского маслихата Асентай Акаев сообщил, что Антикоррупционная служба завела уголовное дело в отношении сотрудника межведомственной следственно-оперативной группы. По словам Кайрата Кудайбергена, в камере следственного изолятора он оказывал на него давление, унижая честь и достоинство.

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22 июля Кайрат Кудайберген заболел COVID-19. Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения, но ему отказали.