Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву вновь продлили арест, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 января, рассказали в пресс-службе суда Астаны.

"Специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 февраля 2024 года", – подтвердили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе столичного суда.

21 октября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. При этом в Антикоре официально не называли имя бывшего министра юстиции, но некоторые источники уверенно идентифицировали задержанного.

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23 октября в Антикоре подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции Казахстана является Марат Бекетаев. В этот же день в суде сообщили, что его арестовали на два месяца. В декабре бывшему министру арест продлили на один месяц – до 21 января 2024 года.

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Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции Казахстана с сентября 2016 года до января 2022 года. Позднее, 14 января, он был назначен советником премьер-министра РК. Почти через месяц, 12 февраля, стало известно, что в новой структуре аппарата правительства Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра.