В Казахстане появился новый госуниверситет

Постановлением правительства Казахстана от 17 августа 2023 года создано республиканское государственное предприятия на праве хозяйственного ведения "Технический университет Ұлытау" Министерства науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Технический университет Ұлытау" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", - говорится в документе.

Новый университет будет располагаться в городе Жезгазгане.

Основными предметами деятельности предприятия определено предоставление образовательных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского, дополнительного образования и занятие научной и научно-технической деятельностью.



Вместе с тем вносится дополнение в постановление правительства РК от 6 июля 2000 года "Об утверждении Перечня государственных высших учебных заведений, не подлежащих приватизации" о том, что Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Технический университет Ұлытау" не подлежит приватизации.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что для формирования уставного капитала НАО будет выделено из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год, 500 миллионов тенге.