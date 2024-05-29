В некоторых институтах появятся наблюдательные советы

Фото: Zakon.kz

Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства о введении наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается ввести наблюдательные советы в следующие республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения МНВО: Институт археологии имени А.Х. Маргулана;

Институт генетики и физиологии;

Ғылым ордасы;

Институт зоологии;

Мангишлакский экспериментальный ботанический сад;

Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова. Ранее наблюдательные советы были введены: Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина;

Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова;

Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева;

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова;

Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова;

Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова;

Казахский национальный женский педагогический университет;

Карагандинский государственный индустриальный университет;

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова;

Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова;

Костанайский государственный педагогический институт;

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова;

Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата;

Павлодарский государственный педагогический институт;

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова;

Рудненский индустриальный институт;

Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева;

Государственный университет имени Шакарима города Семей;

Таразский государственный педагогический институт;

Южно-Казахстанский государственный педагогический институт. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня. Читайте также В Казахстане изменятся правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" Антикор раскрыл детали приговоров в Астане и Костанае за мошенничество

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