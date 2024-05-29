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В некоторых институтах появятся наблюдательные советы

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 09:53 Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства о введении наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается ввести наблюдательные советы в следующие республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения МНВО:

  • Институт археологии имени А.Х. Маргулана;
  • Институт генетики и физиологии;
  • Ғылым ордасы;
  • Институт зоологии;
  • Мангишлакский экспериментальный ботанический сад;
  • Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова.

Ранее наблюдательные советы были введены:

  • Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина;
  • Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова;
  • Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева;
  • Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова;
  • Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова;
  • Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова;
  • Казахский национальный женский педагогический университет;
  • Карагандинский государственный индустриальный университет;
  • Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова;
  • Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова;
  • Костанайский государственный педагогический институт;
  • Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова;
  • Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата;
  • Павлодарский государственный педагогический институт;
  • Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова;
  • Рудненский индустриальный институт;
  • Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева;
  • Государственный университет имени Шакарима города Семей;
  • Таразский государственный педагогический институт;
  • Южно-Казахстанский государственный педагогический институт.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.

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Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан 2024 год
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