В некоторых институтах появятся наблюдательные советы
Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства о введении наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.
Так, предлагается ввести наблюдательные советы в следующие республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения МНВО:
- Институт археологии имени А.Х. Маргулана;
- Институт генетики и физиологии;
- Ғылым ордасы;
- Институт зоологии;
- Мангишлакский экспериментальный ботанический сад;
- Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова.
Ранее наблюдательные советы были введены:
- Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина;
- Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова;
- Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева;
- Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова;
- Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова;
- Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова;
- Казахский национальный женский педагогический университет;
- Карагандинский государственный индустриальный университет;
- Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова;
- Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова;
- Костанайский государственный педагогический институт;
- Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова;
- Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата;
- Павлодарский государственный педагогический институт;
- Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова;
- Рудненский индустриальный институт;
- Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева;
- Государственный университет имени Шакарима города Семей;
- Таразский государственный педагогический институт;
- Южно-Казахстанский государственный педагогический институт.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.
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