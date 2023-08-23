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Казахстанца арестовали в России по делу об экскурсиях в коллекторы

казахстанский бизнесмен Фото: vk.com/Александр Ким
Гендиректора компании "Спутник" Александра Кима, которая организовала незаконную экскурсию по подземным коллекторам Неглинки в Москве, в результате чего погибли четыре человека, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Казахстанца Александра Кима доставят в Москву, сообщает ТАСС.

В Москве следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения.

Ранее Александра Кима объявили в розыск. Сейчас в рамках расследования уголовного дела устанавливается местонахождение главы компании "Авангард" Александра Лазовского, который также может быть причастен к незаконным экскурсиям".

Предварительно Лазовский находится в Дубае.

35-летний Александр Ким приехал в Россию в 2006 году. Его фирма по онлайн-бронированию экскурсий базировалась в Санкт-Петербурге. В офисе компании уже прошли обыски.

21 августа спасатели выловили из Москвы-реки тела 40-летнего мужчины и двух 15-летних школьниц. Позднее нашли трупы еще пяти участников смертельной экскурсии по подземной Москве. Поисково-спасательные работы завершились днем 22 августа.

Группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве днем 20 августа. Через некоторое время начался сильный ливень. По предварительным данным, в этот момент люди находились в закрытой в коллектор реке Неглинке, которую и затопило сточными водами.

Власти Москвы заявили, что такие экскурсии не были согласованы.

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