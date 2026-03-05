Экс-тренер "Кайрата" занял высокую должность в России
Фото: Instagram/f.c.kairat
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков стал специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, о новой должности бывший футболист сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию двери своего кабинета.
Спецпредставители губернатора Петербурга курируют приоритетные направления: от привлечения инвестиций и внешних связей до решения узкопрофильных задач в ключевых отраслях.
Кержаков тренировал "Кайрат" с мая по сентябрь 2024 года. Сообщалось, что его отставка произошла после поражения от "Астаны" (0:1) и случившегося после игры конфликта с президентом алматинского клуба Кайратом Боранбаевым.
Ранее "Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге.
