#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.83
581.5
6.42
Спорт

Экс-тренер "Кайрата" занял высокую должность в России

ФК &quot;Кайрат&quot;, матч, поле, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 06:40 Фото: Instagram/f.c.kairat
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков стал специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, о новой должности бывший футболист сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию двери своего кабинета.


Спецпредставители губернатора Петербурга курируют приоритетные направления: от привлечения инвестиций и внешних связей до решения узкопрофильных задач в ключевых отраслях.

Кержаков тренировал "Кайрат" с мая по сентябрь 2024 года. Сообщалось, что его отставка произошла после поражения от "Астаны" (0:1) и случившегося после игры конфликта с президентом алматинского клуба Кайратом Боранбаевым.

Ранее "Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Экс-наставник "Кайрата" попал в неприятную историю
11:55, 23 февраля 2025
Экс-наставник "Кайрата" попал в неприятную историю
Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Зенит": команды сыграли вровень
17:48, 14 октября 2023
Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Зенит": команды сыграли вровень
Жена Кайрата Нуртаса улетела в Россию
10:37, 24 ноября 2025
Жена Кайрата Нуртаса улетела в Россию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Оливейра задумался над возвращением в полулёгкий вес ради второго титула UFC
06:49, Сегодня
Оливейра задумался над возвращением в полулёгкий вес ради второго титула UFC
Бублик – об уровне игры Надаля, Федерера и Джоковича: Вы должны быть инопланетянином
06:29, Сегодня
Бублик – об уровне игры Надаля, Федерера и Джоковича: Вы должны быть инопланетянином
Вытащили Шона за уши: Пётр Ян заявил о реванше с О'Мэлли
05:57, Сегодня
Вытащили Шона за уши: Пётр Ян заявил о реванше с О'Мэлли
Гейджи назвал исход боя с Топурией
05:27, Сегодня
Гейджи назвал исход боя с Топурией
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: