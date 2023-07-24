На два месяца арестовали главу комитета МЧС и начальников двух ДЧС

В середине прошлой недели стало известно, что главу комитета и руководителей департаментов МЧС подозревают в получении взяток до 4 млн тенге. 24 июля 2023 года в Антикоррупционной службе рассказали, какая мера пресечения санкционирована в отношении них судом, сообщает Zakon.kz.

"21 июля текущего года Межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

В Антикоре отметили, что досудебное расследование продолжается.

"Проверяется причастность в совершении других коррупционных преступлений. Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – следует из сообщения агентства.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В пресс-службе столичного суда уточнили, что Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде "содержание под стражей" в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области сроком на два месяца – до 19 сентября 2023 года.

19 июля 2023 года в Талдыкоргане начальника ДЧС Жетысуской области Бауыржана Избасарова уличили в коррупции. На следующий день в Антикоре предоставили более подробную информацию по данному факту.

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20 июля стало известно, что, кроме Бауыржана Избасарова, во взяточничестве уличили председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК (Нурболата Дербисова), а также начальника ДЧС по Шымкенту (Мадияра Жаксибаева). Их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. По данным Антикора, суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

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21 июля в МЧС Казахстана рассказали, что Дмитрий Титов временно возглавил Комитет противопожарной службы, а Жанибек Каримбаев и Игорь Жуков – Департаменты по ЧС Шымкента и Жетысуской области, соответственно. Все трое исполняют обязанности своих руководителей на время их отсутствия.