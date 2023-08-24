В Мангистау построят новый завод на 570 рабочих мест

Казахстанская компания KazPetroDrilling и китайские партнеры CITIC Pacific Special Steel и CITIC Construction анонсировали инвестирование в размере 530 млн долларов в строительство завода трубной продукции в Мангистауской области.

Соглашение было закреплено меморандумом, подписанным между первым заместителем акима региона Жумабаем Карагаевым и вице-президентом АО "KazPetroDrilling" Кайырбеком Елеусиновым.

"В 2026 году мы планируем закончить строительство завода. Территорию в 70 га уже выделили в селе Курык", – сказал Кайырбек Елеусинов.

Фондирование этого проекта было частью стратегических договоренностей между Казахстаном и Китаем, озвученных в ходе государственного визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в мае 2023 года.

Фото: АО "KazPetroDrilling"

"В соответствии с поручением главы государства привлечение инвестиций является одним из ключевых факторов роста экономики не только страны, но и региона в целом. Мангистауская область – это опорная область, которая вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие не только региона, но и страны. В области созданы все необходимые условия", – сказал представитель Управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области Нурадил Имангалиев.

Согласно планам, завод начнет функционировать в 2026 году, обеспечивая выпуск до 250 тыс. тонн продукции ежегодно. Благодаря этому проекту регион получит 570 новых рабочих мест, а также дополнительные 400 рабочих мест во время строительства.

"Обязательное условие – это принятие на завод рабочих из числа местного населения и увеличение доли местного содержания. То есть если раньше мы импортировали продукцию из зарубежья, то данная компания (АО "KazPetroDrilling". – Прим. ред.) реализует проект, который будет решать вопросы импортозамещения", – добавил Нурадил Имангалиев.

По заявлению представителей АО "KazPetroDrilling" данное вложение является частью стратегии по поддержке местного производства и импортозамещению, что должно способствовать экономическому росту региона.

Фото: АО "KazPetroDrilling"

"Технические спецификации завода отвечают нормам международных стандартов и ничем не хуже зарубежных. Поэтому мы будем конкурентоспособны", – добавил Кайырбек Елеусинов.

АО "KazPetroDrilling" – крупнейшая независимая буровая компания в Республике Казахстан, которая предоставляет нефтесервисные услуги, начиная с 1965 года. Компания специализируется на предоставлении широкого спектра услуг в области бурения, ремонта и ликвидации скважин, гидравлического разрыва пласта, цементирования скважин и производства нефтепромыслового оборудования для нужд нефтегазового сектора.