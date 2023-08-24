Оптика в каждый дом: "Казахтелеком" построил сети в очередном микрорайоне Петропавловска

"Казахтелеком" построил оптические сети до микрорайона Орман Петропавловска, где до недавнего времени отсутствовал скоростной доступ к сети Интернет.

Крупнейший телеком-оператор страны планирует до конца года подключить к интернету по технологии GPON 16 новых жилых комплексов центра Северо-Казахстанской области.

Микрорайон Орман находится на окраине областного центра, где уже возведены 64 дома и активное строительство продолжается. Для обеспечения жителей данного микрорайона всеми современными услугами телекоммуникаций "Казахтелеком" недавно построил здесь волоконно-оптические линии связи.

"В течение 15 лет микрорайон застраивался, появились индивидуальные жилые дома, благоустроенные многоквартирные жилые комплексы, построен детский сад, возводится новая школа. Только отсутствие качественного доступа в интернет усложняло жизнь жителей, когда в современном мире все необходимые сервисы предоставляются в онлайн-формате. Благодаря компании "Казахтелеком", которая положительно отреагировала на наше обращение, у нас появилась возможность пользоваться качественными услугами связи". Председатель общественного объединения "Кызылжар Орманы" Рустам Джусупбеков

Фото: АО "Казахтелеком"

Оптоволоконный доступ к сети Интернет по технологии GPON, по которому телеком-оператор предоставил жителям микрорайона Орман свои услуги, – это прокладка кабеля до квартиры или дома абонента. Параметры технологии позволяют пользоваться одновременно услугой цифрового телевидения, интернета и IP-телефонии. Можно смотреть потоковое видео или загружать фильмы из интернета, и при этом качество и скорость передачи данных будут высокими, даже при подключении к сети нескольких устройств.

"После коллективного обращения жителей микрорайона о подключении их домов к высокоскоростному интернету мы детально изучили технические возможности и приняли решение о строительстве оптической сети по имеющимся опорам. В результате компания предоставила доступ к сети Интернет жителям 31 дома, планируется подключение еще 20", – отметил коммерческий директор В2С сегмента Северного региона ДРБ АО "Казахтелеком" Алексей Шмидт.

Фото: АО "Казахтелеком"

Жительница Петропавловска Сауле Сеитбекова в микрорайоне Орман живет уже два года. До строительства сети телеком-оператором ее семья пользовалась мобильным интернетом, сигнал которого был нестабильным. Поэтому, когда появилась возможность подключиться к услугам "Казахтелекома", они не задумываясь подали заявку.

"Компанию "Казахтелеком" мы выбрали из-за качества предоставляемых услуг. Для меня и моего сына в работе нужен скоростной и стабильный доступ в интернет. Хоть мы живем в городе, раньше у нас были проблемы со связью, так как у нас был только мобильный доступ. Сейчас благодаря интернету "Казахтелекома" могу работать удаленно, что экономит мое время и финансы", – рассказала жительница Петропавловска Сауле Сеитбекова.

Фото: АО "Казахтелеком"

В Петропавловске высокоскоростной интернет по технологии GPON предоставлен жителям более 1000 домов. Новостройки областного центра также подключаются к высокоскоростному интернету по данной технологии. До конца года в городе планируется строительство оптической сети еще до 16 новых жилых комплексов.