"Казахтелеком" подключит к "оптике" в Алматы 13 000 квартир и домов
Отметим, что технология
FTTH позволяет подвести оптоволоконный кабель
непосредственно до абонента. Данная технология обеспечивает высокую надежность
сетей, а скорость доступа в интернет достигает 500 Мбит/с. Пользователю предоставляется
расширенный спектр услуг: IP-телефония, просмотр
цифрового и аналогового телевидения без использования дополнительного
оборудования, возможность работать с файлообменными сервисами.
"Масштабный проект по строительству оптической сети в Алматы стартовал в прошлом году. В результате мы подключим к волоконно-оптическим линиям связи 152 многоквартирных и 4060 частных домов, а это порядка 13 тысяч жилых помещений. Аналогичный проект реализуется в Астане. Там мы планируем предоставить услуги телекоммуникации жителям 16 тысяч квартир в 56 жилых комплексах". Директор по строительству инфраструктуры Дирекции управления проектами АО "Казахтелеком" Жалгас Майкенов
Фото: "Казахтелеком"
Балауса Толеубекова две недели назад подключила услуги телеком-оператора. Сейчас ее
семья, а это племянники, дети и родители, одновременно с нескольких устройств
подключается к сети Интернет. По словам Балаусы, скорость стабильно высокая даже
во время пиковых нагрузок и в вечернее время.
"После переезда в Алматы начала заниматься онлайн-продажами. Продвигаю свои страницы в социальных сетях. Если раньше я ограничивалась загрузкой и публикацией только фотопродукции, то сейчас снимаю видео. За короткое время у меня увеличилось число подписчиков, мой онлайн-магазин стал активно развиваться. Благодарю сотрудников компании, которые рекомендовали выгодный для меня тарифный план, а также за быструю инсталляцию услуг и очень высокое качество интернета". Жительница Алматы Балауса Толеубекова
Фото: "Казахтелеком"
Сейчас
специалистами компании работы продолжаются, и "Казахтелеком"
планирует подключить более 100 тысяч квартир к
сетям GPON, перевести свыше 90 тысяч абонентов с устаревшей медной сети на
современные оптические, а также подключить около 1000 базовых станций 5G к "оптике"
по республике.