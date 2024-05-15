"Казахтелеком" подключит к "оптике" в Алматы 13 000 квартир и домов

Крупнейший телеком-оператор страны продолжает активно развивать свою оптическую сеть в городах республики. Так, например, "Казахтелеком" завершил масштабный проект в Алматы, который позволит обеспечить более 4000 объектов города высокоскоростным доступом в интернет по технологии FTTH.

Отметим, что технология FTTH позволяет подвести оптоволоконный кабель непосредственно до абонента. Данная технология обеспечивает высокую надежность сетей, а скорость доступа в интернет достигает 500 Мбит/с. Пользователю предоставляется расширенный спектр услуг: IP-телефония, просмотр цифрового и аналогового телевидения без использования дополнительного оборудования, возможность работать с файлообменными сервисами.



"Масштабный проект по строительству оптической сети в Алматы стартовал в прошлом году. В результате мы подключим к волоконно-оптическим линиям связи 152 многоквартирных и 4060 частных домов, а это порядка 13 тысяч жилых помещений. Аналогичный проект реализуется в Астане. Там мы планируем предоставить услуги телекоммуникации жителям 16 тысяч квартир в 56 жилых комплексах". Директор по строительству инфраструктуры Дирекции управления проектами АО "Казахтелеком" Жалгас Майкенов





Фото: "Казахтелеком"





Балауса Толеубекова две недели назад подключила услуги телеком-оператора. Сейчас ее семья, а это племянники, дети и родители, одновременно с нескольких устройств подключается к сети Интернет. По словам Балаусы, скорость стабильно высокая даже во время пиковых нагрузок и в вечернее время.



"После переезда в Алматы начала заниматься онлайн-продажами. Продвигаю свои страницы в социальных сетях. Если раньше я ограничивалась загрузкой и публикацией только фотопродукции, то сейчас снимаю видео. За короткое время у меня увеличилось число подписчиков, мой онлайн-магазин стал активно развиваться. Благодарю сотрудников компании, которые рекомендовали выгодный для меня тарифный план, а также за быструю инсталляцию услуг и очень высокое качество интернета". Жительница Алматы Балауса Толеубекова





Фото: "Казахтелеком"

Сейчас специалистами компании работы продолжаются, и "Казахтелеком" планирует подключить более 100 тысяч квартир к сетям GPON, перевести свыше 90 тысяч абонентов с устаревшей медной сети на современные оптические, а также подключить около 1000 базовых станций 5G к "оптике" по республике.

