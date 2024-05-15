Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Казахтелеком" подключит к "оптике" в Алматы 13 000 квартир и домов

&quot;Казахтелеком&quot; подключит к &quot;оптике&quot; в Алматы 13 000 квартир и домов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:20 Фото: "Казахтелеком"
Крупнейший телеком-оператор страны продолжает активно развивать свою оптическую сеть в городах республики. Так, например, "Казахтелеком" завершил масштабный проект в Алматы, который позволит обеспечить более 4000 объектов города высокоскоростным доступом в интернет по технологии FTTH.

Отметим, что технология FTTH позволяет подвести оптоволоконный кабель непосредственно до абонента. Данная технология обеспечивает высокую надежность сетей, а скорость доступа в интернет достигает 500 Мбит/с. Пользователю предоставляется расширенный спектр услуг: IP-телефония, просмотр цифрового и аналогового телевидения без использования дополнительного оборудования, возможность работать с файлообменными сервисами.

"Масштабный проект по строительству оптической сети в Алматы стартовал в прошлом году. В результате мы подключим к волоконно-оптическим линиям связи 152 многоквартирных и 4060 частных домов, а это порядка 13 тысяч жилых помещений. Аналогичный проект реализуется в Астане. Там мы планируем предоставить услуги телекоммуникации жителям 16 тысяч квартир в 56 жилых комплексах". Директор по строительству инфраструктуры Дирекции управления проектами АО "Казахтелеком" Жалгас Майкенов


"Казахтелеком" подключит к "оптике" в Алматы 13 000 квартир и домов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:20

Фото: "Казахтелеком"


Балауса Толеубекова две недели назад подключила услуги телеком-оператора. Сейчас ее семья, а это племянники, дети и родители, одновременно с нескольких устройств подключается к сети Интернет. По словам Балаусы, скорость стабильно высокая даже во время пиковых нагрузок и в вечернее время.

"После переезда в Алматы начала заниматься онлайн-продажами. Продвигаю свои страницы в социальных сетях. Если раньше я ограничивалась загрузкой и публикацией только фотопродукции, то сейчас снимаю видео. За короткое время у меня увеличилось число подписчиков, мой онлайн-магазин стал активно развиваться. Благодарю сотрудников компании, которые рекомендовали выгодный для меня тарифный план, а также за быструю инсталляцию услуг и очень высокое качество интернета".  Жительница Алматы Балауса Толеубекова


"Казахтелеком" подключит к "оптике" в Алматы 13 000 квартир и домов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:20

Фото: "Казахтелеком"

Сейчас специалистами компании работы продолжаются, и "Казахтелеком" планирует подключить более 100 тысяч квартир к сетям GPON, перевести свыше 90 тысяч абонентов с устаревшей медной сети на современные оптические, а также подключить около 1000 базовых станций 5G к "оптике" по республике.

Читайте также

Samsung открыла предзаказ в Казахстане
Samsung открыл предзаказ на новую линейку AI-телевизоров в Казахстане
Технологии
Наушники с ИИ смогут переводить иностранную речь в реальном времени
голосовой помощник
Siri может получить искусственный интеллект уже в следующем обновлении
Константин Вноровский
Казахтелеком 2024 год Технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Шквал, заморозки и грозы: в 13 областях объявлено штормовое предупреждение
Шквал, заморозки и грозы: в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: