Сколько казахстанцев уехали из страны на заработки

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев рассказал на брифинге в СЦК, сколько казахстанцев выехало на работу за границу и какие меры предпринимает ведомство для защиты трудовых прав казахстанцев за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил представитель Минтруда, согласно статистике, в первом квартале этого года за рубеж выехали 194 тысячи казахстанцев.

"Они в основном уехали на заработки. Если сравнивать с прошлыми годами, то в целом статистика у нас такая же. На учебу выехало, например, в 2021 году, 17 тысяч, в 2022 году – 25 тысяч, сколько в этом году – примерно статистика может быть приблизительно к прошлому году". Аскарбек Ертаев

Он уточнил, что сейчас в соответствии с поручением премьера в Минтруда работают над защитой прав трудящихся граждан Казахстана за рубежом, чтобы их права соблюдались.

"Какая работа сейчас ведется? Работа ведется по защите прав казахстанских трудящихся за рубежом. Мы работаем в рамках концепции миграционной политики, где планируется принятие мер, которые будут защищать социальные и трудовые права наших граждан за рубежом. То есть если они выезжают, то они должны быть уверенными, что их права там будут защищены". Аскарбек Ертаев

В связи с этим на стадии подписания находится ряд соглашений между Казахстаном и другими странами в сфере трудовой миграции.

"У нас подписывается ряд соглашений. В части новых соглашений мы подписали с Турцией, Арабскими Эмиратами, Великобританией, Германией, Израилем, Катаром о том, чтобы у наших казахстанских граждан, если они будут в этих странах работать, их трудовые, социальные права соблюдались в соответствии с законодательством". Аскарбек Ертаев

По его данным, из 194 тысяч казахстанцев порядка 162 тысяч человек выехали работать в Российскую Федерацию, в Польшу – 13 тысяч, в Южную Корею – 6 тысяч, в Великобританию – 5 тысяч.

"По Южной Корее мы сейчас присоединяемся к их системе по трудоустройству. Мы уже заполнили первый опросник. В опроснике обсуждается алгоритм, как наши граждане будут выезжать в Южную Корею. Это будут выделяться специальные образовательные учреждения, где казахстанцев будут готовить к поездке в Южную Корею, языку, базовым вещам, чтобы они общались хотя бы на разговорном уровне. Второе, также их будут по медицинским показателям проверять. Есть требование этой страны, чтобы были медсправки. Третье – это будут четкие соглашения. Когда трудящийся будет выезжать, он будет подписывать трудовые соглашения, где его права будут, где будут обязательства центра занятости, который отправляет этого гражданина. Это будет соблюдаться все четко в рамках закона". Аскарбек Ертаев

В начале 2023 года в Казахстане утвердили концепцию миграционной политики на 2023-2027 годы. Документ предусматривает семь направлений.