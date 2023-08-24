Минтруда разработает поправки по ужесточению миграции в столицу Казахстана

На брифинге в СЦК председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев рассказал, что в середине сентября будет озвучена часть мер по урегулированию потока миграции в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя ведомства, в настоящее время МВД разработан приказ, связанный с регистрацией в столице.

"МВД издало приказ, связанный с регистрацией. Это одна из плановых мер, которые МВД проводит, а в части именно миграционного потока в столицу, эта работа еще проводится, выработаны определенные поправки, но они еще обсуждаются. Поэтому сейчас я не стал бы их озвучивать, потому что еще идет обсуждение, где-то еще будут дополнительно. Надо выработать согласованные позиции. Эти все меры будут рассматриваться в рамках законодательных актов, то есть меры будут внесены в законопроект. Поэтому работа здесь еще продолжается. И я думаю, где-то, может быть, к середине сентября первые подходы уже будут озвучены". Аскарбек Ертаев

Он добавил, что работа еще идет, специально для урегулирования этого вопроса создана рабочая группа.



"В части поручения президента я хотел бы так прокомментировать: работы еще проводятся. Создана для этого специальная рабочая группа. Координацию этой рабочей группы осуществляет Минтруда. Мы провели уже порядка несколько заседаний. Рассмотрели мировой опыт". Аскарбек Ертаев

11 июля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны акцентировал внимание на росте миграции в столице, который способствует ухудшению ситуации в транспортной сфере. Ежегодно в Астану прибывает 50-60 тысяч человек, ежедневно – 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы.

По мнению главы государства, это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города. В связи с этим он поручил ответственным госорганам принять меры, чтобы взять ситуацию под контроль и ужесточить регулирование и контроль за миграционными процессами.