"Религия и спорт": в Астане провели информационно-разъяснительную работу

Среди сотрудников подведомственных учреждений Управления физической культуры и спорта Астаны проведена информационно-разъяснительная работа на тему "Религия и спорт", сообщает официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев, теолог Центра изучения религий Астаны Исатай Бердалиев и главный имам мечети "Ырыскелді қажы", теолог, известный религиовед Нурлан Байжигитулы, приглашенные в качестве спикеров.

Фото: gov.kz

Мероприятие было проведено с целью разъяснения, как сделать отношения между религией и профессией гармоничными, а также, как решить проблемы между рвением и преданностью в процессе отстаивания своих обязанностей перед государством, страной.

Фото: gov.kz

"В настоящее время в Центре изучения религий Астаны работает около 15 религиоведов, богословов. Центром проводится непрерывная агитация в государственных и негосударственных учреждениях в части профилактики и противодействия религиозному экстремизму. Это мероприятие организовано с такой целью. В целом, человек не отклонится от правильного пути только тогда, когда сочетаются здравый смысл и сила, культура и знания", – отметил Исатай Бердалиев.

Фото: gov.kz

Говоря о связи религии и спорта, Нурлан Байжигитулы отметил, что в сердцах спортсменов всегда должны стоять вера и благополучие страны и земли.

Фото: gov.kz

"Религия и спорт не противоречат друг другу и не ограничивают друг друга. Наоборот, они благоприятно влияют друг на друга. В спорт приходят люди, которые в большинстве своем сильны духом, ставят перед собой твердую цель, так же как и поклонение, оно требует от людей твердой цели. Некоторые из наших граждан либо уходят из спорта, потому что обращаются в религию, либо начинают проявлять неуважение к гимну, не вставая при исполнении гимна. Это неправильно. Есть также спортсмены, которые прекращают тренировки, заявляя, что постятся, и ставят на второе место доверие, которое возлагает на себя государство, страна. Это неправильно, их поведение выставляет религию в дурном свете. Поэтому, когда дело доходит до таких вопросов, следует быть очень осторожным", – сказал имам.

На встрече, прошедшей в свободном формате, участники задавали вопросы спикерам пресс-конференции по интересующим их вопросам и получили исчерпывающие ответы.