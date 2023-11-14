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Иностранца наказали за курение на борту самолета авиарейса Сеул – Алматы

аэропорт Алматы Фото: polisia.kz
Гражданина Южной Кореи оштрафовали за курение на борту самолета, сообщает Zakon.kz.

По прилету авиарейса сообщением Сеул – Алматы сотрудникам линейного отдела полиции представителями авиакомпании Air Astana по акту был передан правонарушитель.

"В ходе проверки полицейскими установлен 24-летний гражданин Южной Кореи, который курил сигарету в туалете воздушного судна. По данному факту иностранный гражданин привлечен к административной ответственности по ч.1-2 ст. 441 КоАП РК "Потребление табачных изделий на борту воздушного судна" и ему наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге)". Пресс-служба ДП города Алматы

Отмечается, что курение на борту самолета запрещено и расценивается как административное правонарушение, которое влечет штраф в размере 50 месячных расчетных показателей.

Ранее в аэропорту Алматы оштрафовали подростка за курение на борту самолета.

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