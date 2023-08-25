Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В КГД рассказали, сколько новых ресторанов появилось в Казахстане

В КГД рассказали, сколько новых ресторанов открылось в Казахстане Фото: Zakon.kz
По информации Комитета госдоходов МФ РК, 3333 ИП и юридических лица зарегистрировались в текущем году для открытия ресторанного бизнеса. Всего с 2022 года 8384 ИП и юридических лиц зарегистрировано с видом деятельности "ресторанный бизнес", сообщает Zakon.kz.

Так, сообщается, что в 2022 году зарегистрирован 5051 налогоплательщик в сфере ресторанного бизнеса, в том числе:

  • 719 юридических лиц;
  • 4332 индивидуальных предпринимателя.

За 7 месяцев 2023 года зарегистрировано 3333 налогоплательщика, среди которых:

  • 543 юридических лица;
  • 2790 индивидуальных предпринимателей.

При этом наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц в данной сфере приходится на город Алматы – 521, индивидуальных предпринимателей – на город Астана – 1436.

Налоговые поступления в бюджет по деятельности общественного питания за 7 месяцев 2023 года составили 66,7 млрд тенге, что на 24,6 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 7 месяцев 2022 года налоговые поступления в бюджет составили 42,1 млрд тенге.

Читайте также

Алматы накрыло дымом после пожара: специалисты оценили состояние воздуха

Названы причины низкого качества образования в школах Казахстана

В ЗКО прошло августовское совещание учителей

Лариса Черненко
Комитет государственных доходов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Владимир Зеленский
Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления