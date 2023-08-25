В КГД рассказали, сколько новых ресторанов появилось в Казахстане

По информации Комитета госдоходов МФ РК, 3333 ИП и юридических лица зарегистрировались в текущем году для открытия ресторанного бизнеса. Всего с 2022 года 8384 ИП и юридических лиц зарегистрировано с видом деятельности "ресторанный бизнес", сообщает Zakon.kz.

Так, сообщается, что в 2022 году зарегистрирован 5051 налогоплательщик в сфере ресторанного бизнеса, в том числе:



719 юридических лиц;

4332 индивидуальных предпринимателя.

За 7 месяцев 2023 года зарегистрировано 3333 налогоплательщика, среди которых:

543 юридических лица;

2790 индивидуальных предпринимателей.

При этом наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц в данной сфере приходится на город Алматы – 521, индивидуальных предпринимателей – на город Астана – 1436.

Налоговые поступления в бюджет по деятельности общественного питания за 7 месяцев 2023 года составили 66,7 млрд тенге, что на 24,6 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 7 месяцев 2022 года налоговые поступления в бюджет составили 42,1 млрд тенге.