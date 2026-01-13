#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Рекордное число предпринимателей зарегистрировано в Казахстане в 2025 году

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:43 Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня, 13 января 2026 года, предоставили интересную статистику по юридическим лицам (ЮЛ) и индивидуальным предпринимателям (ИП), зарегистрированным в РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, по итогам 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 414 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За этот же период снято с учета (ликвидированы) 394 тыс. ЮЛ и ИП. Таким образом, чистый прирост составил почти 20 тыс. субъектов.

"В 2025 году также наблюдается положительная динамика предпринимательской активности. Количество зарегистрированных ЮЛ и ИП достигло 478 тыс., что превышает показатели предыдущего года. Одновременно с учета снято 335 тыс. субъектов. В результате чистый прирост за 2025 год составил 142 тыс. ЮЛ и ИП".Пресс-служба КГД

В комитете подчеркнули, что приведенные данные свидетельствуют о росте деловой активности и увеличении числа действующих субъектов предпринимательства.

Фото: gov.kz

Ранее КГД обратился к предпринимателям Казахстана с важной информацией касательно режима налогообложения.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
