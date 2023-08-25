В Актобе старые лифты меняют на новые
Сегодня жители дома и председатель кондоминиума показали представителям СМИ обновленные лифты. Специалисты отдела жилищной инспекции рассказали о проводимых работах.
Фото: пресс-служба акимата Актобе
Акиматом города проводится целенаправленная работа по замене старых лифтов. На 2023 год из республиканского бюджета предусмотрено 751,1 млн тенге для замены 93 лифтов, работы будут завершены в третьем квартале текущего года.
На данный момент заменено 58 лифтов, до конца сентября будет заменено 10, остальные 25 лифтов будут заменены до конца ноября.
Фото: пресс-служба акимата Актобе
"По лифтам, у которых превышен нормативный срок эксплуатации, председателями форм управления проводятся ежегодные технические освидетельствования с привлечением аккредитованных организаций. На сегодняшний день ведется подготовительная работа по замене еще 145 лифтов. С жителями 108 домов проведены собрания. Имеется 28 подписанных протоколов с 70% согласием жителей, по оставшимся идет процедура сбора подписей. Замена данных лифтов предусматривается в 2024 году", – отметил главный специалист отдела жилищной инспекции города Нуржан Нагыметов.