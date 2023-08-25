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В Актобе старые лифты меняют на новые

В Актобе старые лифты меняют на новые Фото: unsplash
В Актобе проходят работы по замене лифтов. В этом году планируется заменить 93 лифта. На данный момент заменены 58 лифтов, в том числе в 12-м доме по ул. Аз Наурыз установлено шесть новых лифтов.

Сегодня жители дома и председатель кондоминиума показали представителям СМИ обновленные лифты. Специалисты отдела жилищной инспекции рассказали о проводимых работах.

В Актобе старые лифты меняют на новые

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Акиматом города проводится целенаправленная работа по замене старых лифтов. На 2023 год из республиканского бюджета предусмотрено 751,1 млн тенге для замены 93 лифтов, работы будут завершены в третьем квартале текущего года.

На данный момент заменено 58 лифтов, до конца сентября будет заменено 10, остальные​ 25​ лифтов будут заменены до конца ноября.

В Актобе старые лифты меняют на новые

Фото: пресс-служба акимата Актобе

"По лифтам, у которых превышен нормативный срок эксплуатации, председателями форм управления проводятся ежегодные технические освидетельствования с привлечением аккредитованных организаций. На сегодняшний день ведется подготовительная работа по замене еще 145 лифтов. С жителями 108 домов проведены собрания. Имеется 28 подписанных протоколов с 70% согласием жителей, по оставшимся идет процедура сбора подписей. Замена данных лифтов предусматривается в 2024 году", – отметил главный специалист отдела жилищной инспекции города Нуржан Нагыметов.

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