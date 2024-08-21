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В Казахстане планируют заменить старые лифты до середины февраля 2025 года

лифт, министерство торговли , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 01:49 Фото: pixabay
В Казахстане собираются заменить старые лифты до середины февраля 2025 года. Информацию об этом озвучили 21 августа 2024 года на заседании Комиссии по вопросам технического регулирования и метрологии в Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о замене лифтов, которые эксплуатируются более 25 лет.


"До 15 февраля 2025 года государства-члены ЕАЭС должны заменить лифты, эксплуатируемые более 25 лет, если в паспорте отсутствует информация о сроке службы. Эти требования установлены техническим регламентом ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", вступившим в силу 15 февраля 2013 года", – пояснили в пресс-службе Минторговли.

При этом, по информации Министерства промышленности и строительства РК, в этом году планируют заменить 224 лифта, а в следующем – более 300.

Ранее мы писали о том, сколько лифтов нуждаются в замене и кто отвечает за их работу в Казахстане.

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