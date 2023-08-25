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Фонд развития промышленности поддержал производство гофроупаковки в Алматинской области

Фонд развития промышленности поддержал производство гофроупаковки в Алматинской области Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"
АО "Фонд развития промышленности" (дочерняя организация АО "Банк развития Казахстана") поддержало проект компании "KZ Recycling" по модернизации производственной линии гофроупаковки в Алматинской области.

Проект реализуется в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы.

Инвестиции фонда направлены на закуп специализированного оборудования мощностью на 30 тысяч тонн продукции в год.

Это высокотехнологичное оборудование немецкого, французского и шведского производства будет использоваться для изготовления гофроупаковок сложной или плоской высечки с нанесением трехцветной печати. Такая упаковка востребована во многих сферах промышленности, так как сочетает в себе доступную стоимость и хорошие эксплуатационные свойства, а также соответствует всем экологическим требованиям к такого рода продукции.

Реализация проекта позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции на внутреннем рынке, обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также создаст 65 новых постоянных рабочих мест для жителей области.

Динара Халдарова
Алматинская область
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