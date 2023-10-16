Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на финансирование проектов

АО "Фонд развития промышленности" (дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", далее – Фонд) объявляет о продолжении приема заявок по Программе финансирования проектов обрабатывающей промышленности для субъектов малого и среднего бизнеса.

Предприятия обрабатывающей промышленности в рамках Программы могут получить финансирование через инструменты лизинга и кредитования в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.



Условия финансирования легкой промышленности:

срок лизингового финансирования / кредитования – от 3 до 10 лет;

валюта финансирования – тенге;

первоначальный взнос (аванс) – не менее 15% от стоимости проекта;

ставка вознаграждения – 3%;

сумма финансирования от 50 млн тенге;

наличие рассматриваемого проекта в единой карте индустриализации;

встречные обязательства по минимальной заработной плате и местному содержанию закупаемых товаров, работ и услуг.



Условия финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса:

срок лизингового финансирования / кредитования – от 3 до 20 лет;

валюта финансирования – тенге;

первоначальный взнос (аванс)– не менее 15% от стоимости проекта;

ставка вознаграждения – 9% годовых;

сумма финансирования – от 80 млн. тенге;

наличие рассматриваемого проекта в единой карте индустриализации;

встречные обязательства по минимальной заработной плате и местному содержанию закупаемых товаров, работ и услуг.



Программа направлена на поддержку отечественных предприятий обрабатывающей промышленности, продукция которых покрывает потребности внутреннего рынка и позволит нарастить экспортный потенциал страны.

Подробную информацию по Программе и по вопросам составления заявок на получение финансирования можно получить в АО "Фонд развития промышленности" по телефону: 8 (7172) 79-63-20.