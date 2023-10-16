Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на финансирование проектов
Предприятия обрабатывающей промышленности в рамках Программы могут получить финансирование через инструменты лизинга и кредитования в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.
Условия финансирования легкой промышленности:
- срок лизингового финансирования / кредитования – от 3 до 10 лет;
- валюта финансирования – тенге;
- первоначальный взнос (аванс) – не менее 15% от стоимости проекта;
- ставка вознаграждения – 3%;
- сумма финансирования от 50 млн тенге;
- наличие рассматриваемого проекта в единой карте индустриализации;
- встречные обязательства по минимальной заработной плате и местному содержанию закупаемых товаров, работ и услуг.
Условия финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса:
- срок лизингового финансирования / кредитования – от 3 до 20 лет;
валюта финансирования – тенге;
первоначальный взнос (аванс)– не менее 15% от стоимости проекта;
- ставка вознаграждения – 9% годовых;
сумма финансирования – от 80 млн. тенге;
- наличие рассматриваемого проекта в единой карте индустриализации;
- встречные обязательства по минимальной заработной плате и местному содержанию закупаемых товаров, работ и услуг.
Программа направлена на поддержку отечественных предприятий обрабатывающей промышленности, продукция которых покрывает потребности внутреннего рынка и позволит нарастить экспортный потенциал страны.
Подробную информацию по Программе и по вопросам составления заявок на получение финансирования можно получить в АО "Фонд развития промышленности" по телефону: 8 (7172) 79-63-20.