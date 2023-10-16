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Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на финансирование проектов

Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на финансирование проектов Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности
АО "Фонд развития промышленности" (дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", далее – Фонд) объявляет о продолжении приема заявок по Программе финансирования проектов обрабатывающей промышленности для субъектов малого и среднего бизнеса.

Предприятия обрабатывающей промышленности в рамках Программы могут получить финансирование через инструменты лизинга и кредитования в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.

Условия финансирования легкой промышленности:

  • срок лизингового финансирования / кредитования – от 3 до 10 лет;
  • валюта финансирования – тенге;
  • первоначальный взнос (аванс) – не менее 15% от стоимости проекта;
  • ставка вознаграждения – 3%;
  • сумма финансирования от 50 млн тенге;
  • наличие рассматриваемого проекта в единой карте индустриализации;
  • встречные обязательства по минимальной заработной плате и местному содержанию закупаемых товаров, работ и услуг.

Условия финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса:

  • срок лизингового финансирования / кредитования – от 3 до 20 лет;

валюта финансирования – тенге;

первоначальный взнос (аванс)– не менее 15% от стоимости проекта;

  • ставка вознаграждения – 9% годовых;

сумма финансирования – от 80 млн. тенге;

  • наличие рассматриваемого проекта в единой карте индустриализации;
  • встречные обязательства по минимальной заработной плате и местному содержанию закупаемых товаров, работ и услуг.

Программа направлена на поддержку отечественных предприятий обрабатывающей промышленности, продукция которых покрывает потребности внутреннего рынка и позволит нарастить экспортный потенциал страны.

Подробную информацию по Программе и по вопросам составления заявок на получение финансирования можно получить в АО "Фонд развития промышленности" по телефону: 8 (7172) 79-63-20.

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