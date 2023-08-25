Защищены права более чем 1500 предпринимателей города Алматы

В Алматы проведено заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей города, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители Антикоррупционной службы, РПП "Атамекен", члены совета, а также Ассоциация строителей.

В своем выступлении руководитель службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции Канат Сулейменов отметил, что вопросы защиты предпринимательства от незаконного вмешательства и создания административных барьеров со стороны чиновников находятся на постоянном контроле.

Также спикер озвучил, что в рамках проекта "Бизнеске жол" приоритетными направлениями определены 4 сферы: это земельные отношения, архитектура и градостроительство, подключение к коммуникациям, получения мер господдержки.

По данным направлениям Алматинским департаментом по противодействию коррупции защищены права более чем 1500 предпринимателей и решены 23 кейса.

"Алматы является одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов страны. Здесь зарегистрировано около 400 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Мы будем продолжать данную работу в тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом, с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", – сообщил руководитель Антикоррупционной службы г. Алматы Арман Рахимов.

В завершение спикеры призвали вести честный бизнес, в свою очередь Антикоррупционной службой будут приниматься беспрецедентные меры по поддержке и защите прав предпринимателей.