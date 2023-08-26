Три сельские школы оснастили интерактивным оборудованием в ЗКО

На пленарном заседании августовской конференции педагогов Западно-Казахстанской области в фойе Дворца искусств "Атамекен" была представлена выставка нового современного оборудования и учебно-методической литературы казахстанских производителей.

Свои достижения представили такие компании, как Stem Academia, NazCom, Bilim Media Group, 3D Point, Oxford University Press, "Альянс техно сервис" и другие.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Например, компания DIGIS представила инновационные технологии в сфере образования, главный девиз которых – сделать учебу увлекательной.

"В Западно-Казахстанской области мы оборудовали среднюю школу №5 Аксая Бурлинского района в рамках благотворительного проекта "Повышение потенциала опорных школ в сельских районах" при поддержке фонда "Қазақстан халқына". На образовательном рынке мы работаем более 15 лет. Известно, что использование современных технологий и оборудования в оснащении учебных классов значительно повышает эффективность образовательного процесса, улучшает взаимодействие между учителем и учеником. В качестве образцов на выставке мы показали современное интерактивное оборудование – панели DIGITOUCH и электронное расписание KESTESI, оборудование для оснащения учебных кабинетов под ключ – кабинеты физики, химии, биологии и т. д., а также сверхсовременные кабинеты робототехники", – рассказал руководитель отдела по работе с образовательными учреждениями компании Анвар Жумабеков.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Он отметил, что комплектация "под ключ" подразумевает под собой не только наглядные материалы и приборы для опытов, но и мебель, и художественное оформление кабинета – это порядка 150 наименований, включающих в себя все необходимое для организации учебного процесса.

"Полностью преобразовываем актовые залы школ – LED-экраны, сценический свет и звук и другое немаловажное оборудование. Еще одна новинка – интерактивный тир для кабинета НВП, позволяющий проводить обучение стрельбе без использования огнестрельного или пневматического оружия. Есть интерактивное оборудование для детских садов", – уточнил Анвар Жумабеков.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Отмечается, что в 2023 году к проекту "Повышение потенциала опорных школ в сельских районах" при поддержке фонда "Қазақстан халқына" были подключены еще три школы области:

в Бокейординском районе средняя школа им. М. С. Бабажанова,

в Жанибекском районе средняя школа им.Т.Жарокова,

в Сырымском районе средняя школа им.К.Мырзалиева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целом, в соответствии с современными стандартами на модернизацию школ ЗКО в этом году выделено 1108,6 млн тенге, в том числе 508,7 млн тенге – на приобретение 54 предметных кабинетов и 599,9 млн тенге – на приобретение мебели.

Кроме того, ведется работа по приобретению 60 кабинетов робототехники, химии, биологии, физики, STEM.