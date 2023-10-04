Аким ЗКО поздравил старшее поколение с Международным днем пожилых людей

В честь международного праздника аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел встречу с ветеранами области во Дворце искусств "Атамекен" под названием "Ардагерлер – алтын діңгегіміз".

"Сегодня в регионе проживают свыше 93 тысяч людей пожилого возраста, среди них 14 ветеранов Великой Отечественной войны, 2753 ветерана тыла. Поздравляю всех представителей старшего поколения, желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Вы внесли неоценимый вклад в развитие страны, неустанно трудились в разных сферах. Государство оказывает социальную поддержку пожилым людям. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что защита великой земли предков, ее процветание и благополучие – наш общий долг, и на этом пути неоценимое значение для казахстанского общества имеют советы и наставления ветеранов, аксакалов, проживших с честью и достоинством свою трудовую жизнь и сегодня ведущих активную общественную жизнь", – сказал глава региона на встрече.

Ветераны выразили огромную благодарность за социальную поддержку людей старшего поколения, за развитие сел, за улучшение условий жизни как в городе, так и на селе. Глава региона отметил, что помимо специальных государственных пособий ветеранам, оказывается поддержка Совету ветеранов, предусмотрена выплата из местного бюджета единовременной социальной помощи в праздничные дни и ежемесячная социальная помощь на оплату коммунальных услуг, выделяются бесплатные путевки в санатории. Собравшихся ветеранов с праздником поздравил председатель областного Совета ветеранов Максут Берген.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В составе областного Совета ветеранов действуют шесть постоянных комиссий. По региону образовано около 300 первичных ветеранских объединений: в этом году открыли и в сфере медицины. В течение года провели встречи с ветеранами в каждом районе области, организовали различные спортивные, музыкальные мероприятия, провели международные встречи с делегациями из соседних регионов России. Мы принимаем активное участие в работе по установке памятников, мемориальных досок ветеранам, внесшим значительный вклад в развитие региона", – сообщил М.Берген.

Ежегодно с 1 октября по 1 ноября в регионе проводится месячник милосердия "Мейірбандық күндері".

В планах на текущий год оказание помощи по обеспечению топливом, лекарственными препаратами, продуктами питания, в оплате за проезд, ремонте жилья, санаторно-курортном лечении и другом 4522 пенсионерам на сумму 192 314,0 тысяч тенге.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Согласован с общественными организациями и утвержден Национальный план "Активное долголетие", в соответствии с которым мероприятия намечены до 2025 года.



На территории области открылись и активно работают два Центра активного долголетия: Бурлинском районе и областном центре. Каждый месяц в Центре обслуживаются 74 пенсионера. Кроме того, в Уральске работают комьюнити-центры "Арай", "Атамекен", "Ақберен", "Болашақ", "Балауса", "Бәйтерек", "Жұлдыз", "Өркен" при культурно-просветительском обществе и клуб "Ардагер".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Волонтерскую помощь в области получили свыше 200 человек (благоустройство дворов, очистка от снега и т.д.) В 2023 году свыше 450 пенсионеров обеспечены жилищной помощью. В целях индивидуальной реабилитации 3638 пенсионеров с инвалидностью обеспечены различными техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и социальными услугами.

Специальные социальные услуги получают 5384 человека. В центрах оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов общего типа проживают всего 367 постояльцев, 15 из которых – ветераны тыла.

В завершение мероприятия аким области вручил ветеранам памятные подарки.