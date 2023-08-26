Более 2000 молодых акмолинцев трудоустроились благодаря госпрограммам

В Акмолинской области ведется комплексная работа, направленная на трудоустройство, правовую грамотность молодежи. Молодежный ресурсный центр (МРЦ) при Управлении внутренней политики совместно с уполномоченными органами на постоянной основе ведет бесплатные консультации.

Как сообщили в МРЦ области, молодежь региона очень активная, каждый, кто пришел за консультацией, получил исчерпывающий ответ на свои вопросы. Сообщается, что с начала года в Центр обслуживания молодежи обратились 245 человек. Из них 241 получил онлайн- и офлайн-консультацию по вопросу трудоустройства, 62 – по открытию жилищного депозита и 50 – по вопросу порядка поступления на государственную службу.

"С начала года Молодежными ресурсными центрами Акмолинской области оказано 4377 консультаций по трудоустройству, из них 2377 трудоустроены на постоянные рабочие места, из категории NEET – 12. Специалистами МРЦ уделяется особое внимание трудоустройству молодежи в регионах, ведется поиск работы в районах и поселках", – сообщила руководитель отдела консультации и работы с молодежью категории NEET МРЦ Акмолинской области Макпал Жанарисова.

Фото: Темирлан Кабулов

Как уведомили специалисты, ежеквартально согласно плану проводится ярмарка вакансий для молодежи.

"Мы проводим подобные мероприятия на крупных предприятиях, к примеру, на базе компании "НОВОПЭК" проведена ярмарка вакансий для студентов. Также наш специалист приняла участие в ярмарке вакансий, организованной центром занятости, для лиц, состоящих на учете в службе пробации и освобожденных из мест лишения свободы, а также для имеющих задолженность по алиментам. Наша коллега провела консультацию для молодежи до 35 лет", – акцентировала специалист по трудоустройству МРЦ Аккербез Ихатайкызы.

По словам специалистов молодежно-ресурсного центра, одной из крупных акций является передвижная ярмарка "Tulga Bol", которая прошла в формате открытой консультационной площадки в ТЦ "РИО" города Кокшетау.

"В мероприятии приняли участие около 140 горожан и молодежи. Из них 15 человек трудоустроены и 5 человек зарегистрированы в программе "Жасыл ел". Передвижная ярмарка "Tulga Bol" продолжится во всех районах области, в рамках данного проекта представлены программы для молодых предпринимателей "Атамекен". В результате передвижной ярмарки "Tulga Bol" 835 человек получили открытые консультации", – отметила Макпал Жанарисова.

Фото: Темирлан Кабулов

Акмолинская молодежь, нашедшая работу благодаря государственным проектам, выразила признательность организаторам ярмарки.

"С детства мечтала стать психологом, получила диплом, думала, что работу найти будет сложно. Услышала от знакомых о программе "Tulga Bol", прибыла и в тот же день мне предложили подходящую работу. Очень рада такой возможности", – сказала психолог МРЦ Акмолинской области Умитжан Кусмаган.

Стоит отметить, что таких примеров немало. Мира Жанайдаркызы после консультации в МРЦ устроилась преподавателем информатики в Кокшетауский колледж имени Биржан Сал. На общественные работы во время летних каникул устроилась студентка второго курса КГУ им. Ш. Уалиханова Милана Сайлаубаева.

Работа, направленная на занятость акмолинской молодежи, продолжается. Специалисты МРЦ в целях информирования населения о вакансиях распространяют информацию в формате видеороликов.

Автор: Алма Байгужина