В Акмолинской области с начала года трудоустроились свыше 500 молодых людей

В Акмолинской области ведется комплексная работа, направленная на трудоустройство, молодежную практику и правовую грамотность молодежи.

Молодежный ресурсный центр (МРЦ) при Управлении внутренней политики совместно с уполномоченными органами на постоянной основе ведет бесплатные консультации.



Как сообщили в МРЦ области, молодежь региона очень активная, каждый, кто пришел за консультацией, получил исчерпывающий ответ на свои вопросы.



"С начала года в Центр обслуживания молодежи обратились 79 человек, через социальные сети 57 молодых людей получили онлайн и офлайн консультацию по вопросу трудоустройства, 6 – по открытию жилищного депозита и 13 – по вопросу порядка поступления на государственную службу, по развитию предпринимательства, приобретения грантов для малого и среднего бизнеса обратились 10 человек. Молодежными ресурсными центрами Акмолинской области оказано 838 консультаций по трудоустройству, трудоустроены на постоянные рабочие места 521, из категории NEET –17 человек. Специалистами МРЦ уделяется особое внимание трудоустройству молодежи в регионах, ведется поиск работы в районах и поселках". Руководитель отдела консультации и работы с молодежью категории NEET МРЦ Акмолинской области Макпал Жанарисова

Как сообщили в МРЦ Акмолинской области, на постоянной основе оказываются онлайн и офлайн консультации для ищущей работу молодежи. К тому же проводятся ярмарки вакансий для студентов в производственных цехах Кокшетау. Они уникальны и познавательны тем, что молодежь и студенты последних курсов своими глазами видят, как трудятся на данном производстве, какие есть привилегии для работников.





Фото: МРЦ Акмолинской области





"На сегодняшний день в регионе общее количество молодежи категории NEET составило 2880 человек, из них 66 – молодежь без специального/профессионального образования, не имеющая возможности продолжить обучение, 1031 человек – молодые люди с образованием или без образования, которые активно занимаются поиском работы, готовы выполнять работу, которая не требует специального образования, высокой квалификации, в том числе сельская молодежь, которая вынуждена помогать по домашнему хозяйству, насчитывается 441 человек с ограниченными возможностями и 1342 женщины, находящихся в декретном отпуске. Со всеми ведется комплексная работа, направленная на обучение, трудоустройство и достойную заработную плату", – подчеркнули в молодежном ресурсном центре.

Стоит отметить, что благодаря налаженной работой с местными исполнительными органами, отделами занятости и частными организациями в прошлом и позапрошлом годах удалось трудоустроить около 10 000 молодых людей.

В 2022 году общее количество консультаций по области составило 12 000, из них трудоустроены 7000 человек. В прошлом году общее количество консультаций по области составило 10 851, трудоустроены на постоянные рабочие места 5951 человек, из категории NEET – 35 человек.



