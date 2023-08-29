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Законодательство РК

Социальные расходы Казахстана увеличат на 1,4 трлн тенге

Насколько вырастут расходы Казахстана на "социалку" Фото: МФ РК
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства РК отчитался о проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы. Он отметил, что в 2024 году социальные расходы государства вырастут на 1,4 трлн тенге и достигнут 9,9 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам министра финансов, расходы бюджета на 2024 год с учетом доходов и дефицита планируют увеличить на 1,5 трлн тенге по отношению к 2023 году. Они составят порядка 24 трлн тенге.

"Основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу, она составляет 41% от общих расходов бюджета. В 2024 году расходы социальной сферы прогнозируются с увеличением на 1,4 трлн тенге по отношению к 2023 году, достигнув 9,9 трлн тенге".Ерулан Жамаубаев

Глава Минфина перечислил основные факторы роста социальных расходов:

  • индексация социальных выплат: пенсий, пособий, стипендий;
  • приостановление пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года;
  • увеличение периода по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • увеличение количества грантов и размера стипендий;
  • увеличение оплаты труда гражданских служащих, педагогов дошкольного обучения и воспитания;
  • увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и количества больных.

Поступления же на 2024 год прогнозируют на уровне 20,4 трлн тенге (2025 год – 20,1 трлн тенге, 2026 год – 21,2 трлн тенге).

"В следующем году из Национального фонда привлечем трансферты в объеме 3,6 трлн тенге (в 2023 году – 4 трлн тенге). Данные средства направим на реализацию социально значимых и важных инфраструктурных проектов. Это модернизация автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".Ерулан Жамаубаев

В марте 2023 года эксперты рассказывали, что мешает эффективному использованию госбюджета в Казахстане. Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев убежден, что увеличение трансфертов из Нацфонда – нерациональное решение, "ведь сколько денег оттуда не бери – существенная часть все равно будет потрачена впустую". Деньги из Нацфонда используют на текущие социальные выплаты и потребление, но не вкладывают в развитие инфраструктуры, в образование, в инвестиции, то есть в те направления, которые могли бы принести результаты в будущем.

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МФ РК Правительство РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
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