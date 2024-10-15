Расходы госорганов в 2025 году сократили на 6,5 трлн тенге

Государственные органы РК просили утвердить бюджетные расходы на 2025 год в размере 31 трлн тенге, но им утвердили только 25,7 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на пресс-конференции в правительстве РК 15 октября министр финансов Мади Такиев, в этом году в целях экономии бюджета средства на имиджевые мероприятия, командировочные и личные расходы сокращены на 360 млрд тенге.



"В последующем году мы не будем раздувать бюджет в этом направлении. При планировании бюджета 2025 года мы, как Министерство финансов, довели лимиты до 22,5 трлн тенге. В ответ просили государственных расходов на 31 трлн тенге. Мы все лето проводили работу с государственными органами и бюджет следующего года определен в сумме 25 трлн 750 млрд тенге, то есть разница между 31 трлн и 25 трлн 750 млрд тенге – это сэкономленные средства следующего года. Это порядка 6,5 трлн тенге", – сказал Мади Такиев.

Ранее Мади Такиев озвучил, на что были потрачены бюджетные средства.