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Казахстанские военные вернулись с учений в Беларуси

Казахстан Беларусь учения Фото: vayar.mil.by
Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов в кулуарах Сената сообщил, что казахстанские военные уже вернулись с учений в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Военные учения проходили в Бресте.

"От нас участвовали 11 человек. Это опергруппа. Целенаправленность была антитеррористическая. В настоящий момент эта опергруппа уже вернулась. Пробыли там неделю".Султан Камалетдинов

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах правительства 29 августа рассказал, что делали казахстанские военные на учениях в Беларуси. Военную технику, по словам министра, Казахстан в Беларусь не отправлял.

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