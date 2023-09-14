Казахстанские военные вернулись с учений в Беларуси
Фото: vayar.mil.by
Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов в кулуарах Сената сообщил, что казахстанские военные уже вернулись с учений в Беларуси, сообщает Zakon.kz.
Военные учения проходили в Бресте.
"От нас участвовали 11 человек. Это опергруппа. Целенаправленность была антитеррористическая. В настоящий момент эта опергруппа уже вернулась. Пробыли там неделю".Султан Камалетдинов
Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах правительства 29 августа рассказал, что делали казахстанские военные на учениях в Беларуси. Военную технику, по словам министра, Казахстан в Беларусь не отправлял.
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