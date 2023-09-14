Казахстанские военные вернулись с учений в Беларуси

Фото: vayar.mil.by

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов в кулуарах Сената сообщил, что казахстанские военные уже вернулись с учений в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

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