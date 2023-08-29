Покупку кресел за миллион тенге объяснили в Минэнерго
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 29 августа объяснил, зачем министерство купило кресла на сумму в 1 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Алмасадам Саткалиев заявил, что не видит ничего сенсационного в этой закупке.
"Не знаю, что тут такого сенсационного. На 1 млн купили 15 кресел сотрудникам министерства – тем у кого развалились кресла, объективно. Просто поменяли. По 75 тысяч тенге получилось за кресло", – сказал министр.
По словам главы Минэнерго, кресла в министерстве не меняли последние девять лет, и эта закупка была заранее запланирована.
"Это уже просто необходимость, в силу того, что сломались эти кресла, и их нужно было менять", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.
12 января сообщалось, что на 1 млрд тенге завысили стоимость госзакупок в Семее.
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