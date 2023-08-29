Покупку кресел за миллион тенге объяснили в Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 29 августа объяснил, зачем министерство купило кресла на сумму в 1 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев заявил, что не видит ничего сенсационного в этой закупке.

"Не знаю, что тут такого сенсационного. На 1 млн купили 15 кресел сотрудникам министерства – тем у кого развалились кресла, объективно. Просто поменяли. По 75 тысяч тенге получилось за кресло", – сказал министр.

По словам главы Минэнерго, кресла в министерстве не меняли последние девять лет, и эта закупка была заранее запланирована.

"Это уже просто необходимость, в силу того, что сломались эти кресла, и их нужно было менять", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

12 января сообщалось, что на 1 млрд тенге завысили стоимость госзакупок в Семее.