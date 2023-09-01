О сроках проведения референдума по строительству АЭС высказался глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Парламента 1 сентября высказался о целесообразности проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев рассказал, для чего нужен референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

"Здесь же вопрос в распределении компетенции. Я думаю, референдум в первую очередь направлен на то, чтобы казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий, а правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество", – отметил он.

Глава Минэнерго отметил, что действующее законодательство четко предлагает регламент строительства АЭС, который четко предполагает порядок строительства атомной станции, включает в себя проведение общественных слушаний, выбор площадки и технологий, а потом принятие решения, то есть в соответствии с действующими процедурами проведение референдума не требуется.

"Тем не менее глава государства, понимая заинтересованность и особое внимание к этому вопросу со стороны казахстанцев, принял решение о проведении референдума с целью принятия окончательного решения. Процедуры идут, сейчас мы пока на стадии принятия решения по площадке, то есть более-менее государственная комиссия определилась. Далее уже идут вопросы по выбору технологий и так далее. По поводу референдума, я думаю, что это будет коллективная работа с включением депутатов Парламента, общественности, активистов и экспертов. И по итогам этой работы будет соответствующее объявление. Есть закон о референдуме и в соответствии с его нормами будем смотреть", – отметил министр.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос строительства атомной станции в Казахстане следует решить при помощи общенационального референдума.