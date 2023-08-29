Токаев: Госорганы не проводят "домашнюю работу"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря внедрению административной юстиции сегодня в судебных спорах с госорганами почти две трети решений принимаются в пользу граждан и бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил 29 августа 2023 года на встрече с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур.

"Однако государственные органы не делают из этого необходимых выводов, не проводят "домашнюю работу". Доля дел, которые они могли бы не доводить до суда, приняв решение на своем уровне, не снижается". Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил правительству совместно с бизнес-омбудсменом "проработать вопрос принятия упредительных мер и, возможно, включить данный показатель в критерии оценки работы государственных органов".

Материал по теме Токаев раскритиковал подземный переход, построенный в Астане

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о подземном пешеходном переходе, который построили в Астане.