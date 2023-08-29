Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Госорганы не проводят "домашнюю работу"

Токаев: Госорганы не проводят "домашнюю работу" Фото: freepik
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря внедрению административной юстиции сегодня в судебных спорах с госорганами почти две трети решений принимаются в пользу граждан и бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил 29 августа 2023 года на встрече с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур.

"Однако государственные органы не делают из этого необходимых выводов, не проводят "домашнюю работу". Доля дел, которые они могли бы не доводить до суда, приняв решение на своем уровне, не снижается".Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил правительству совместно с бизнес-омбудсменом "проработать вопрос принятия упредительных мер и, возможно, включить данный показатель в критерии оценки работы государственных органов".

Материал по теме

Токаев раскритиковал подземный переход, построенный в Астане

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о подземном пешеходном переходе, который построили в Астане.

Читайте также

Жителей Шымкента предупредили о надвигающейся непогоде

ПРАВМЕДИА: законодательное обеспечение конституционной реформы 2022 года

Покупку кресел за миллион тенге объяснили в Минэнерго

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления