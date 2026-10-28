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#Послание Токаева – 2026
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#Гордость Казахстана
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Общество

Тщательно отбирать проекты в строительстве призвал госорганы Токаев

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:08 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана заявил о важности выбора надежных партнеров для госорганов в сфере масштабного строительства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, кардинальное повышение качества государственного управления – это важная задача.

"На модернизацию инфраструктуры, повсеместную цифровизацию и развитие промышленности выделяются значительные бюджетные средства. Привлекаются и частные инвестиции. В этой связи хотел бы обратить внимание на следующее. Крайне важно тщательно отбирать проекты в рамках масштабного строительства, работать с надежными компаниями и внимательно контролировать каждый этап их реализации", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что государственный аппарат должен быть готов к безупречному выполнению этой задачи на высоком профессиональном уровне.

Ранее Токаев предложил ввести мораторий на проверки бизнеса с 2027 года.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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