Тщательно отбирать проекты в строительстве призвал госорганы Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана заявил о важности выбора надежных партнеров для госорганов в сфере масштабного строительства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, кардинальное повышение качества государственного управления – это важная задача.

"На модернизацию инфраструктуры, повсеместную цифровизацию и развитие промышленности выделяются значительные бюджетные средства. Привлекаются и частные инвестиции. В этой связи хотел бы обратить внимание на следующее. Крайне важно тщательно отбирать проекты в рамках масштабного строительства, работать с надежными компаниями и внимательно контролировать каждый этап их реализации", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что государственный аппарат должен быть готов к безупречному выполнению этой задачи на высоком профессиональном уровне.

Ранее Токаев предложил ввести мораторий на проверки бизнеса с 2027 года.