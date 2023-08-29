Жителей Шымкента предупредили о надвигающейся непогоде

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента жителей и гостей предупредили о надвигающейся 30 августа 2023 года непогоде, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мегаполисе на среду объявлено штормовое предупреждение.

"30 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении городского ДЧС, которое ссылается на штормовое предупреждение от РГП "Казгидромет".

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