Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителей Шымкента предупредили о надвигающейся непогоде

Жителей Шымкента предупредили о надвигающейся непогоде Фото: unsplash
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента жителей и гостей предупредили о надвигающейся 30 августа 2023 года непогоде, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мегаполисе на среду объявлено штормовое предупреждение.

"30 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении городского ДЧС, которое ссылается на штормовое предупреждение от РГП "Казгидромет".

Материал по теме

Ливень и град обрушились на Шымкент

27 августа 2023 года на Шымкент обрушился град. Фотографиями и видео жители мегаполиса делились в соцсетях. По словам очевидцев, такого проявления стихии в Шымкенте не было давно.

Читайте также

Токаев: Госорганы не проводят "домашнюю работу"

ПРАВМЕДИА: законодательное обеспечение конституционной реформы 2022 года

Покупку кресел за миллион тенге объяснили в Минэнерго

Динара Халдарова
Казгидромет Погода Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления