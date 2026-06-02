#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
События

Сильный ветер надвигается на Алматы

сильный дождь, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 18:56 Фото: pexels
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей и гостей Алматы о надвигающейся непогоде: 3 июня 2026 года в мегаполисе ожидаются грозы и сильный ветер. В связи с этим спасатели обратились к горожанам с рекомендациями по мерам безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС Алматы, из-за ухудшения погоды отдыхающим следует отказаться от походов в горы, а водителям не стоит парковать автомобили под деревьями.

По данным синоптиков, в мегаполисе прогнозируются грозы и усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Непогода затронет и горные местности Бостандыкского и Медеуского районов. Здесь ожидаются кратковременные дожди, грозы и шквалистый ветер до 15–20 метров в секунду.

"В связи со штормовым предупреждением рекомендуется не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не оставлять автомобили под деревьями и возле потенциально опасных объектов", – обратились 2 июня 2026 года сотрудники ДЧС к горожанам.

Кроме того, спасатели настоятельно советуют воздержаться от посещения гор до улучшения погодных условий.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по номеру 112.

Ранее в РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на неделю. Согласно данным Гидрометцентра, жара до +35°С накроет Алматы перед приходом гроз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Сильный ветер обрушится на Астану
12:23, 22 ноября 2023
Сильный ветер обрушится на Астану
Жителей Шымкента предупредили о надвигающейся непогоде
16:01, 29 августа 2023
Жителей Шымкента предупредили о надвигающейся непогоде
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
15:45, 11 октября 2024
Дожди и сильный ветер обрушатся на Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
18:49, Сегодня
Уроженец Караганды Панин продлил контракт с "Салаватом Юлаевым"
Фото: КХЛ
18:14, Сегодня
"Сибирь" подписала двухлетний контракт с экс-защитником "Барыса" Мищенко
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Сегодня
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Арман Царукян
17:27, Сегодня
Арман Царукян опроверг слухи о бое с Чарльзом Оливейрой за титул BMF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: