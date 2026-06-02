Сильный ветер надвигается на Алматы

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей и гостей Алматы о надвигающейся непогоде: 3 июня 2026 года в мегаполисе ожидаются грозы и сильный ветер. В связи с этим спасатели обратились к горожанам с рекомендациями по мерам безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС Алматы, из-за ухудшения погоды отдыхающим следует отказаться от походов в горы, а водителям не стоит парковать автомобили под деревьями.

По данным синоптиков, в мегаполисе прогнозируются грозы и усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Непогода затронет и горные местности Бостандыкского и Медеуского районов. Здесь ожидаются кратковременные дожди, грозы и шквалистый ветер до 15–20 метров в секунду.

"В связи со штормовым предупреждением рекомендуется не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не оставлять автомобили под деревьями и возле потенциально опасных объектов", – обратились 2 июня 2026 года сотрудники ДЧС к горожанам.

Кроме того, спасатели настоятельно советуют воздержаться от посещения гор до улучшения погодных условий.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по номеру 112.

Ранее в РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на неделю. Согласно данным Гидрометцентра, жара до +35°С накроет Алматы перед приходом гроз.