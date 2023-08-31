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Депутат Мажилиса Галымжан Елеуов сложил полномочия

мажилисмен Фото: parlam.kz
Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия мажилисмена Галымжана Елеуова, сообщает Zakon.kz.

В последний день депутатских каникул выяснилось, что в связи с подачей заявления "наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Казахстанв Елеуова Галымжана Алмасбековича".

"Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Елеуова Г.А. в Мажилис Парламента Республики Казахстан", – говорится в опубликованном постановлении.

Елеуов окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию им. Марата Оспанова, г. Актобе (2001) по специальности врач-хирург. Также он учился в Национальном научном медицинском Центре в аспирантуре и изучал юриспруденцию в Казахской государственной юридической академии.

В разные годы работал хирургом, директором ряда медцентров. В декабре 2020 года стал кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента. С марта 2023 являлся депутатом Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО "Партия "AMANAT".

Ранее сообщалось, что Елеуов на пленарном заседании палаты 27 июня раскритиковал работу некоторых реабилитационных центров.

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