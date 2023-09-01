На пленарном заседании Мажилиса депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Галымжана Елеуова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На первом в этой сессии пленарном заседании палаты мажилисмены проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Галымжана Елеуова.



"В связи с подачей депутатом Мажилиса Галымжаном Елеуовым в ЦИК представления о досрочном прекращении полномочий депутата ЦИК вносит соответствующее представление", – сказал секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

За это решение проголосовали 94 депутата.

31 августа стало известно, что в связи с подачей заявления "наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Казахстана Елеуова Галымжана Алмасбековича".

