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Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Галымжана Елеуова

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Галымжана Елеуова Фото: parlam.kz
На пленарном заседании Мажилиса депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Галымжана Елеуова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На первом в этой сессии пленарном заседании палаты мажилисмены проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Галымжана Елеуова.

"В связи с подачей депутатом Мажилиса Галымжаном Елеуовым в ЦИК представления о досрочном прекращении полномочий депутата ЦИК вносит соответствующее представление", – сказал секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман. 

За это решение проголосовали 94 депутата.

31 августа стало известно, что в связи с подачей заявления "наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Казахстана Елеуова Галымжана Алмасбековича".

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