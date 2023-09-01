Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Галымжана Елеуова
Фото: parlam.kz
На пленарном заседании Мажилиса депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Галымжана Елеуова, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На первом в этой сессии пленарном заседании палаты мажилисмены проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Галымжана Елеуова.
"В связи с подачей депутатом Мажилиса Галымжаном Елеуовым в ЦИК представления о досрочном прекращении полномочий депутата ЦИК вносит соответствующее представление", – сказал секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.
За это решение проголосовали 94 депутата.
31 августа стало известно, что в связи с подачей заявления "наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Казахстана Елеуова Галымжана Алмасбековича".
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